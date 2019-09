Il Bologna comunica che la squadra continuerà la sua preparazione questa mattina alle ore 10 con una seduta a porte chiuse. In origine doveva esserlo anche ieri, ma ai giornalisti era permesso entrare per la nazionale italiana. L’allenamento sarà diretto dallo staff di Mihajlovic, con il tecnico al momento a Roma per riposarsi e stare con la famiglia. Assenti giustificati i sei nazionali: Skorupski, Tomiyasu, Corbo, Krejcì, Svanberg e Skov Olsen.