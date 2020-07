Le fatiche sono tante in questo periodo, e così Mihajlovic ha deciso di lasciare un giorno di riposo ai suoi ragazzi. Oggi il Bologna non si allena.

La squadra tornerà in campo nella giornata di domani per la rifinitura, subito prima di partire per la trasferta di Parma dove sfiderà i ducali domenica sera. Come riporta il sito ufficiale del club, ovviamente, le porte del centro sportivo di Casteldebole saranno chiuse al pubblico.