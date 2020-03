Oggi il Bologna non scende in campo. Mentre la Juventus giocherà questa sera il derby d’Italia contro l’Inter, i rossoblu si riposeranno.

Come riporta il sito ufficiale del club, la squadra di Mihajlovic riprenderà ad allenarsi da domani: le porte del centro sportivo di Casteldebole rimarranno però chiuse al pubblico. La sfida contro i bianconeri è in programma per venerdì sera al Dall’Ara.