Oggi riposo, domani allenamento a porte…

Dopo il pareggio trovato in extremis in casa contro l’Udinese, il Bologna osserva oggi un giorno di riposo. I rossoblu torneranno in campo domani per allenarsi in vista del match di Roma contro la Lazio, in programma sabato pomeriggio.

Allenamento domani a Casteldebole alle ore 14: per l’occasione, le porte del centro sportivo saranno aperte al pubblico.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Gli allenamenti della squadra verso la trasferta di Roma riprenderanno domani alle 14 a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli”.