Oggi riposo, allenamento domani a porte…

Viste le recenti ufficializzazioni da parte della Lega, il Bologna riposerà questo weekend. Ecco quindi che Mihajlovic ha deciso di concedere un giorno di riposo ai suoi ragazzi.

I rossoblu riprenderanno ad allenarsi domani, in preparazione alla gara contro la Juventus prevista al momento per venerdì 13 marzo. Per l’occasione, le porte del centro sportivo di Casteldebole saranno aperte al pubblico.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Oggi la squadra osserverà un giorno di riposo, la ripresa della preparazione al prossimo turno di campionato sarà domani con una seduta di allenamento a porte chiuse”.