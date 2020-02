Oggi rifinitura e conferenza stampa

Il Bologna si prepara alla gara di domani pomeriggio al Dall’Ara contro l’Udinese, valida per la 6^ giornata del girone di ritorno di Serie A. Alla vigilia del match, i rossoblu scendono in campo per allenarsi al centro sportivo di Casteldebole: per l’occasione, però, le porte rimarranno chiuse al pubblico.

Discorso diverso invece per la classica conferenza stampa: il tattico Emilio De Leo sarà a disposizione dei giornalisti a partire dalle ore 10.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Oggi, vigilia di #BFCUdinese, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse. Emilio De Leo sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 10 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli”.