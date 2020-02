Domani il Bologna sarà in campo a Roma contro la Lazio alle ore 15. Ecco quindi che oggi è il giorno della rifinitura per i rossoblu: per l’occasione, però, le porte del centro sportivo di Casteldebole saranno chiuse al pubblico.

Inoltre, come riporta il sito ufficiale del club, è confermata la conferenza stampa di Emilio De Leo: il tattico del Bologna sarà a disposizione dei giornalisti in sala stampa a partire dalle ore 13.