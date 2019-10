Il Bologna conoscerà nelle prossime ore le condizioni di Gary Medel.

Il mediano cileno si è infortunato in nazionale alla coscia, un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori per qualche partita, considerando che dopo la Juve c’è la Samp il 27 e successivamente il turno infrasettimanale del 30 con il Cagliari. Oggi Medel si sottoporrà agli esami strumentali del caso per verificare l’entità del problema muscolare e stimare in maniera più precisa i tempi di recupero.