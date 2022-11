Oggi la presentazione del libro “Volare libero”, opera monografica di Gianluca Pagliuca

Gianluca, da ex portiere del Bologna, avendo fatto quasi tutta la trafila, dalle giovanili alla Prima Squadra e grande tifoso del Bologna, ci tiene a stringersi con alcuni tifosi, nella sala della biblioteca casalecchiese, sita in via Porrettana, 360. Dai campi della parrocchia fino ad arrivare ai Mondiali, il coronamento di un sogno. Così recita Gianluca Pagliuca. Nella prefazione, Roberto Mancini elogia il suo ex compagno di squadra ai tempi della Sampdoria: “Ero sempre sicuro con lui, sapevo che in ogni partita ci avrebbe salvato: è sempre stato un portiere sicuro, e questo pregio è stato fondamentale per lui. Siamo sempre stati molto uniti”. Altre parole al miele, arrivano da Antonio Soncini ma qui vi lascio al libro. Presentano l’opera, gli autori Gianluca Pagliuca e Federico Calabrese, modera il giornalista Giuseppe Tassi.