Oggi Mihajlovic potrebbe essere a Casteldebole

Il leone Sinisa Mihajlovic è tornato a Bologna. Alloggia in albergo dove ha già tenuto una prima riunione tecnica con i suoi collaboratori per iniziare una sorta di nuova normalità calcistica, anche se per il momento è consentita solo attività motoria.

Anche oggi il Niccolò Galli sarà aperto per quei giocatori che vorranno sfruttare i campi di Casteldebole per esercizi e corsetta e anche Sinisa Mihajlovic pensa di farci un salto. Chiaramente, il tecnico serbo dovrà usare tutte le precauzioni del caso e non è escluso che possa anche lui utilizzare i campi per un po’ di jogging, mantenendosi a debita distanza dagli altri. Il richiamo dell’erba però è molto forte, così come quello della squadra che Sinisa potrà salutare dopo oltre due mesi di chiacchierate a distanza.

Fonte Cor Sport.