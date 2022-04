Oggi l’Under 18 ospita Empoli, partita importante per i playoff

Oggi in campo l'Under 18

Torna in campo oggi l'Under 18 di Paolo Magnani alla ricerca dei playoff.

La squadra rossoblù ha ancora due partite da recuperare e oggi gioca l'undicesima giornata alle ore 14.30 al Biavati contro l'Empoli. Il Bologna è quinto in piena zona playoff con 42 punti, due in meno di Spal e Fiorentina, tre in meno del Torino. Comanda la Roma con 58 punti.