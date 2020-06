Oggi l’incontro decisivo per il calcio in chiaro

Dopo settimane condite da polemiche, la giornata di oggi potrebbe rivelarsi decisiva per quanto riguarda la trasmissione in chiaro delle partite di Serie A al ritorno in campo.

Perde quota l’ipotesi Diretta Gol proposta inizialmente da Spadafora, si lavora infatti su una soluzione capace di includere le maggiori emittenti televisive nazionali.

Per questo l’Ad di sky, Barra, incontrerà il ministro dello sport per provare a trovare una soluzione in grado di accontentare tutti.

Fonte: TMW