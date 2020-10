Oggi l’esordio in campionato del Bologna Femminile

Il Bologna Femminile, allenato da Michelangelo Galasso, farà oggi il suo esordio in campionato contro l’A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile. La partita si giocherà al Campo Sportivo “Comunale” di Granarolo dell’Emilia alle 15.30. Le rossoblù arrivano dalla bella vittoria in Coppa Italia contro la Polisportiva Dilettantistica Cella.

Mister Galasso, in avvicinamento alla sfida, si è espresso così:

“Abbiamo completato la seconda settimana di preparazione, dalle ragazze mi aspetto una grande dimostrazione di voler giocare una partita contro una squadra comunque titolata per i nostri livelli. Vorrei spavalderia di chi sa che cosa fare in campo. Troveremo difficoltà nel costruire gioco contro avversarie che hanno più esperienze, rispetto alla media delle nostre giocatrici. A me piace pensare che giocare a calcio d’insieme sia qualcosa di bello da vedere ed efficace per il risultato finale. Comunque, nel complesso stanno dando tutte il massimo, compatibilmente con il proprio modo di essere atlete – perché c’è chi lavora, ma anche chi studia – e vien da sé che i carichi sono abbastanza adeguati per ognuna di loro”.

Questa la rosa completa delle ragazze rossoblù:

Arcamone Giulia, Bassi Enrica, Becchimanzi Sara, Berselli Francesca, Cartarasa Chiara, Cattaneo Jennifer, Di Vincenzo Federica, Filippini Saron, Ghelfi Valentina, Giuliano Bianca, Hassanaine Manar, Magnusson Alice, Marcanti Martina, Mastel Gaia, Minelli Alessia, Mingardi Margherita, Pacella Angelica, Patelli Linda, Perugini Martina, Rambaldi Marta, Sciarrone Beatrice, Simone Elena, Racioppo Serena, Sammarco Martina, Sassi Lucia.