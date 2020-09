Ultimo vero e proprio test per i ragazzi di Sinisa Mihajlovic in vista dell’inizio del campionato.

Oggi alle 16 i rossoblù affronteranno al centro tecnico la Virtus Entella, formazione del campionato di Serie B. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky. Sarà l’occasione per assistere agli ultimi esperimenti provati dal tecnico serbo in vista dell’esordio in campionato previsto per il prossimo weekend, quando i felsinei sfideranno il Milan a San Siro.