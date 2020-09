Oggi la ripresa degli allenamenti: Mihajlovic c’è

Terminato sabato il ritiro, i rossoblù hanno goduto di due giorni liberi. La ripresa degli allenamenti verso il nuovo campionato è prevista per oggi con una seduta di lavoro alle 17 a porte chiuse sui campi del centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole.

A guidare la squadra ci sarà Sinisa Mihajlovic in persona, che è guarito dal Coronavirus essendo risultato il secondo tampone negativo. In una nota ufficiale la società sottolinea: “Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività. Oggi dunque sarà al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere l’allenamento della squadra”.