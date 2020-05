Oggi la ripresa degli allenamenti, mercoledì la decisione definitiva sul rinvio del campionato

Secondo quanto riportato da La Repubblica, nei prossimi giorni, precisamente mercoledì, conosceremo ufficialmente le sorti del campionato di Serie A.

Dopo la ripresa degli allenamenti individuali, il ministro Spadafora, mercoledì svelerà definitivamente quelli che sono i piani per la ripresa definitiva del campionato. Molto dipenderà dalla Germania. Nei prossimi giorni è infatti attesissimo il comunicato da parte della Merkel riguardo la ripartenza della Bundesliga. In caso di esito positivo è probabile che anche la Serie A possa tornare in campo, in caso di esito negativo invece le possibilità di tornare a giocare in Italia si azzererebbero.

Fonte: La Repubblica