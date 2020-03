Oggi la ripresa degli allenamenti

Riprendono oggi gli allenamenti a Casteldebole in vista del match con la Juventus.

Ad oggi il calendario ufficiale prevede ancora la sfida ai bianconeri l’8 marzo, ma si sa che in Lega si sta discutendo sull’ipotesi di traslare di una settimana il calendario per consentire nel prossimo weekend il recupero dei match rinviati. Oggi il Bologna tornerà ad allenarsi a Casteldebole con una seduta a porte chiuse per via dell’ordinanza regionale. Al Niccolò Galli dovrebbe essere presente anche Sinisa Mihajlovic dopo due giorni passati in famiglia a Roma.