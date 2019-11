Comincia per il Bologna il percorso di avvicendamento alla sfida con il Parma prevista per il 24 novembre. I rossoblù tornano ad allenarsi al centro tecnico Niccolò Galli questo pomeriggio alle ore 14 con una seduta a porte aperte, non ci saranno i giocatori convocati dalle nazionali. Lo riporta il sito ufficiale del Bologna.