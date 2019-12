Oggi la ripresa, da valutare Dzemaili

Giorno di riposo ieri per il Bologna che oggi ritornerà ad allenarsi a Casteldebole in seduta a porte aperte alle 14.

A Lecce non ci sarà Danilo squalificato e oggi potrebbero esserci le prime prove di difesa per allestire un quartetto affidabile per il Via del Mare. Con anche Dijks e Krejci ai box, i quattro titolari potrebbero essere Mbaye, Tomiyasu, Bani e Denwsil, l’unica incognita è capire quali saranno i ruoli. Se cioè Denswil verrà riproposto centrale per fare spazio a Mbaye come terzino sinistro, oppure se verrà schierato Tomiyasu centrale al posto di Danilo lasciando Denswil esterno. E’ invece in forte dubbio Blerim Dzemaili che ha accusato contro l’Atalanta un problema muscolare che oggi sarà valutato con gli esami del caso.