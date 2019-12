Dopo qualche giorno di pausa per le feste natalizie, il Bologna riprenderà tra poco a lavorare a Casteldebole.

L’appuntamento con la ripresa degli allenamenti è fissata per le 14 di oggi, in una seduta a porte aperte. Per i tifosi ci sarà dunque la possibilità di riabbracciare la squadra rossoblù dopo la vittoria di Lecce e assistere a quello che dovrebbe essere il primo allenamento di Dominguez con la maglia del Bologna.