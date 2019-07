Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Bologna comunica che oggi alle ore 14 presso il media center del centro sportivo Laranz sarà presentato il difensore olandese Stefano Denswil.

Per quanti riguarda gli allenamenti, la seduta mattutina sarà di scarico in piscina, non al campo, mentre nel pomeriggio seduta al centro sportivo Laranz alle 17.30.