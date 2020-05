Oggi incontro tra Figc e comitato scientifico: sul tavolo il nuovo protocollo

Dopo il sì della Merkel per la ripresa della Bundesliga (il 15 o il 22 maggio), anche l’Italia sembra più vogliosa di fare lo stesso. Oggi è una giornata altrettanto importante per la Serie A. Nel pomeriggio infatti la Figc si radunerà con il Comitato tecnico scientifico per discutere delle nuove misure per la ripresa degli allenamenti di squadra.

Uno dei punti cruciali sarà quello che riguarderà tamponi e test sierologici. L’idea sarebbe quella di fare un doppio tampone prima dell’inizio delle sedute – previsto ad oggi per il 18 maggio – e poi uno ogni 4 giorni. Dovranno esser tenuti sotto controlli i giocatori, ma anche i componenti dello staff. In caso di un atleta positivo, invece, il Cts è chiaro: isolamento immediato per due settimane, e test a tappeto per tutti gli altri.

Fonte: “Tuttomercatoweb”