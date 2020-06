Oggi incontro Spadafora-Sky, sul tavolo il calcio in chiaro

Si terrà oggi il tanto atteso incontro tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e l’ad di Sky Ibarra, sul tavolo la possibilità di mandare in onda in chiaro le partite di Serie A. Perde quota l’ipotesi che portava alla possibilità di una diretta gol in chiaro, si potrebbe invece optare per qualche partita trasmessa.

I segnali da parte dei broadcaster sono incoragginati ma Rai e Mediaset chiedono qualche concessione extra, ad esempio la possibilità di trasmettere gli highlights a pochi minuti dalla fine degli incontri. Non ci sarà alcuna forzatura tra le parti, ma in caso di necessità, Spadafora si è detto pronto ad intervenire, modificando la Legge Melandri, forse con una sospensione. Senza una modifica o una sospensione del decreto infatti non sarebbe possibile utilizzare i diritti tv per mostrare incontri in chiaro.

Fonte: Tuttomercatoweb.