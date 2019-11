Oggi in campo Krejci con la sua Repubblica Ceca

Il Bologna guarda molto attentamente – come sempre dall’inizio della stagione – alle gare delle nazionali. Non c’è infatti solo Orsolini e l’Italia: anche altri giocatori rossoblu sono in giro per l’Europa a giocarsi le qualificazioni ad Euro 2020. Uno di questi è Ladislav Krejci, letteralmente rinato in questi ultimi mesi con Mihajlovic. Il ragazzo gioca terzino sinistro per via dell’assenza di Dijks, e lì è stato riproposto anche nella sua Repubblica Ceca.

Il numero 11 rossoblu sarà in campo oggi per l’ultimo match del proprio girone A: Krejci sarà di scena in Bulgaria alle ore 18. Il match non conta comunque nulla in termini di classifica, visto che la Repubblica Ceca – insieme all’Inghilterra – si è già qualificata alla competizione.