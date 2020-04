Oggi il Consiglio Direttivo dell’Aic: i giocatori si sentono discriminati

Il nuovo decreto emesso dal Governo è piuttosto chiaro per quanto riguarda l’ambito sportivo: dal 4 maggio sarà possibile svolgere attività fisiche individuali, ma non collettive. Ciò significa che potranno riprendere gli allenamenti solo degli sport singoli, ma non degli sport di squadra: un calciatore potrà andare a correre liberamente al parco, ma non al proprio centro sportivo.

Nel Consiglio Direttivo in programma oggi, i calciatori si faranno senz’altro sentire: l’Aic cercherà di capire il motivo di questa disparità di trattamento tra il calcio e gli altri sport nazionali individuali.

Fonte: “Tuttomercatoweb”