Oggi il Consiglio di Lega: ecco cosa ci attende

Nella giornata di oggi è in programma – alle ore 17 – il Consiglio di Lega. Qui si parlerà delle modalità con cui dovrà ricominciare la prossima stagione del calcio italiano. Tema caldo sarà la data per la ripresa della Serie A: al momento il piano A sarebbe quello del 12 settembre, mentre il piano B il 19 settembre. Ma non solo.

L’idea sarebbe quella di anticipare le mosse del Comitato Esecutivo dell’Uefa, che si riunirà mercoledì 17. La Lega vuole già iniziare a discutere della proposta di modificare le date per le soste delle nazionali. L’ECA ha infatti in mente di cancellare la pausa di settembre – iniziando più tardi tutti i campionati europei – e di giocare 3 gare di Nations League nella pausa tra ottobre e novembre.

Fonte: “Tuttomercatoweb”