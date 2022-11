Oggi il Bologna in sostegno di Davide Ferrario

Il Bologna si stringe ancora una volta vicino alla famiglia di Davide Ferrario, i tifoso rossoblù aggredito a Crotone per uno scambio di persona e tuttora in coma. La squadra scenderà in campo per il riscaldamento con una maglia in onore del...

La squadra scenderà in campo per il riscaldamento con una maglia in onore del ragazzo con scritto 'Forza Davide' e la indosserà per tutta la fase di pre-gara. Giovedì il direttore sportivo Marco Di Vaio e il capitano De Silvestri hanno visita a Davide in ospedale e oggi in tribuna ci saranno sia il padre che il fratello.