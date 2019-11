Oggi è la giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, le iniziative rossoblù

Ancora una volta, il Bologna si dedica ai bambini. Oggi è la giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ed il club rossoblu non se ne dimentica. In occasione del derby emiliano al Dall’Ara in programma domenica all’ora di pranzo contro il Parma, il Bologna ha preparato attività laboratoriali per i bambini, in collaborazione con la Società Dolce. Il club felsineo vuole infatti sostenere anch’esso i diritti di tutti i bambini e gli adolescenti del mondo, non solo di quelli bolognesi.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Oggi si celebra la giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Per tale occasione, nel prepartita di Bologna-Parma di domenica prossima, i bambini del KIDS CLUB saranno impegnati in una speciale attività laboratoriale, in collaborazione con la Società Dolce e a sostegno dei diritti fondamentali di bambini e ragazzi di tutto il mondo”.