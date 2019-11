Il Bologna scende in campo per preparare la gara casalinga di domenica all’ora di pranzo contro il Parma. I rossoblu si allenano oggi a Casteldebole con una doppia seduta: dopo questa mattina, i ragazzi lavoreranno anche oggi pomeriggio. Per l’occasione, le porte del centro sportivo verranno tenute chiuse al pubblico.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Oggi la squadra continuerà la preparazione con due sedute di allenamento a porte chiuse”.