Oggi doppio allenamento a porte…

Il Bologna prepara la sfida di Napoli, in programma domenica alle 18 al San Paolo. I rossoblu scenderanno dunque in campo oggi a Casteldebole per un doppio allenamento, prima alla mattina e poi al pomeriggio: per l’occasione, però, le porte del centro sportivo verranno tenute chiuse al pubblico.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Anche oggi, a tre giorni dalla partita del San Paolo, la preparazione della squadra continuerà con una doppia seduta di allenamento a porte chiuse”.