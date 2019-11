Qui Casteldebole: il punto sull’infermeria

Continuano gli allenamenti in vista della sfida con il Parma prevista per il 24 novembre. Oggi doppia seduta di allenamento per i rossoblù e data l’assenza dei nazionali sono stati aggregati in squadra alcuni giovani della Primavera di Troise. Nel mattino la squadra ha lavorato sulla tattica, mentre nel pomeriggio sono state svolte partitelle. In parte ha lavorato con il gruppo anche Tomiyasu, palestra per Soriano e Dijks, mentre Destro ha seguito un programma personalizzato. Lo riporta il Bologna con una nota apparsa sul sito ufficiale.