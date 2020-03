Il Bologna continuerà oggi ad allenarsi a Casteldebole con una doppia seduta al centro tecnico Niccolò Galli.

La prossima partita dei rossoblù, se il campionato proseguirà, dovrebbe essere il 13 marzo contro la Juventus se sarà confermato lo slittamento di una settimana dei calendari. Ma la squadra di Mihajlovic non si riposerà e oggi farà doppia seduta di allenamento. Tutto non visibile al pubblico per le restrizioni volute per contenere il picco del Coronavirus.