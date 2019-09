Qui Casteldebole, ancora a parte Danilo

Primo giorno di allenamento a porte chiuse per il Bologna di Mihajlovic. Continua la preparazione in vista del big match di domenica pomeriggio contro la Roma, la squadra ha svolto lavoro atletico, tattico e infine la partitella. Continua invece il differenziato per Danilo.

A tre giorni dalla sfida, è probabile l’utilizzo della coppia Bani-Denswil in difesa, con Tomiyasu e Dijks esterni. In mediana, con Dzemaili non al meglio, spazio per Poli e Medel, mentre davanti sono sicuri Orsolini, Soriano e Sansone, mentre come prima punta potrebbe esserci una chance per Destro.