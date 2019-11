Oggi allenamento a porte…

Il Bologna riprende oggi ad allenarsi dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter. Mihajlovic inizia dunque a preparare il derby contro il Sassuolo, in programma venerdì sera al Mapei Stadium. I rossoblu scenderanno in campo oggi pomeriggio alle ore 14 a Casteldebole: per l’occasione, è prevista una seduta a porte aperte.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Gli allenamenti dei rossoblù in vista della trasferta a Reggio Emilia di venerdì riprenderanno oggi, con una seduta alle 14 a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole”.