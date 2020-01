Il Bologna sta preparando la gara contro il Brescia in programma sabato pomeriggio al Dall’Ara. Allenamento anche oggi per i rossoblu a Casteldebole: per l’occasione, però, le porte del centro sportivo rimarranno chiuse al pubblico.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Oggi, a due giorni dalla partita coi lombardi, i rossoblù si alleneranno a porte chiuse”.