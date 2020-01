Oggi allenamento a porte…

Il Bologna prepara la partita di sabato pomeriggio contro la Spal, valida per la 2^ giornata del girone di ritorno di Serie A. Oggi i rossoblu scendono in campo nel centro sportivo di Casteldebole per un allenamento a porte chiuse.

Ma non è tutto. Alle ore 10.30, infatti, in sala stampa è prevista la presentazione ufficiale di Musa Barrow.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Oggi la squadra continuerà la preparazione a #SpalBFC con una seduta a porte chiuse. Musa Barrow sarà presentato ufficialmente alle 10:30 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli”.