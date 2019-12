Il Bologna deve preparare la gara di domenica prossima contro l’Atalanta. I rossoblu scendono oggi in campo per allenarsi presso il centro sportivo di Casteldebole alle ore 14: per l’occasione, le porte saranno aperte al pubblico.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“La preparazione della squadra continuerà oggi con una seduta di allenamento alle 14 a porte aperte al centro tecnico”.