Dopo la disfatta in Coppa Italia contro l’Udinese, il Bologna deve subito rialzare la testa: serve dare continuità di risultati dopo la grande vittoria di Napoli in rimonta. Domenica sera arriva il Milan al Dall’Ara, gara valida per la 15^ giornata di Serie A. I rossoblu preparano oggi la partita con un allenamento a Casteldebole chiuso al pubblico.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Oggi, a due giorni da #BFCMilan, la squadra si allenerà a porte chiuse”.