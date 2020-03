Ogbonna: “In Inghilterra ci prendevano in giro, adesso hanno paura”

Intervistato da Tuttomercatoweb, Angelo Ogbonna parla della sua esperienza in Inghilterra e dell’impatto del Covid19 in Gran Bretagna.

Nelle dichiarazioni dell’ex Juventus e Torino, la rabbia nei confronti del governo britannico per non aver preso subito sul serio un virus di tale portata:

“In Inghilterra inizialmente pensavano che stessimo sottovalutando la situazione, adesso invece hanno davvero capito che il virus è davvero pericoloso. Emergenza gestita in maniera superficiale, si poteva e doveva fare sicuramente di più”.

Fonte: Tuttomercatoweb