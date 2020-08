Occhi su Wind: stasera in campo contro il Man Utd

Stasera torna in campo l’Europa League, con la sfida tra Copenaghen e Manchester United in programma alle 21 in una gara valevole per i quarti di finali. Perchè questo ha a che fare con il Bologna? Perchè al centro dell’attacco la formazione danese schiererà Jonas Wind, uno dei principali obiettivi di mercato rossoblù.

Il 21enne danese proverà a ripetere la bella figura sfornata nel precedente turno della competizione, quando ha partecipato attivamente al 3-0 inflitto al Basaksehir con una doppietta e un assist. Sarà una bella occasione anche per gli osservatori del Bologna per dare un ulteriore sguardo a questo attaccante, nel mirino di Sabatini già da tempo. Potrebbe davvero essere lui l’attaccante da doppia cifra richiesto da Mihajlovic e che sotto le Due Torri manca da un po’, ma per far sì che ciò accada i rossoblù potrebbero dover rinunciare a Santander che farebbe il percorso inverso. In caso di fumata nera per Wind, i rossoblù sposterebbero la propria attenzione sull’ucraino Supryaga.