Nuovo Dall’Ara, in arrivo il progetto definitivo

Il progetto finale per il nuovo stadio Dall’Ara sarebbe pronto per essere consegnato. Infatti, secondo il Corriere dello Sport, entro la fine di luglio l’iter per l’inizio dei lavori verrà concluso: mancano da limare gli ultimi dettagli sulla scelta dell’impresa a cui affidare la costruzione e ci si sta occupando anche del cantiere del Dall’Ara per cercare di velocizzare i tempi.

Il nuovo stadio avrà una capienza di 30mila persone, limite posto dalla Uefa per poter ospitare manifestazioni internazionali, e costerà circa 75-80 milioni di euro.