Novantesimo anniversario della vittoria della Coppa Mitropa

La Coppa dell’Europa Centrale o Mitropa Cup (dalla contrazione del termine Mitteleuropa) era stata ideata nel 1927 da Hugo Meisl, all’epoca segretario generale della federazione austriaca, e per le prime due edizioni coinvolse esclusivamente squadre austriache, cecoslovacche, ungheresi e jugoslave, il gotha dell’Europa calcistica. Dal 1929 la partecipazione fu estesa anche alle squadre italiane, ma fino al 1932 non lasciarono il segno. Proprio in quell’anno partecipò per la prima volta il Bologna: il 19 giugno i rossoblù sfidarono lo Sparta Praga nell’andata dei quarti di finale. Partenza de Bologna bruciante: dopo 23 minuti erano in vantaggio per 4-0, vincendo la gara per 5-0 e passando il turno. In semifinale affrontarono il First Vienna, detentore della Coppa. Rossoblù in vena di imprese: vinsero 2-0 all’andata e persero 1-0 al ritorno passando il turno e diventando la prima squadra italiana a raggiungere la finale. In finale sarebbe dovuta arrivare una squadra tra Juventus e Slavia Planicka, ma per una serie di vicissitudini il comitato organizzatore squalificò entrambe le squadre assegnando così il titolo al Bologna.