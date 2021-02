Nota del Bologna sul video dal pullman: “Grazie ai tifosi, battute senza intenzioni offensive”

Ha fatto molto scalpore il video che sta girando sui social, e che trovate qui, ripreso dall’interno del pullman rossoblù durante la fiaccolata dei tifosi in via Andrea Costa prima di Bologna-Benevento. Si sentono alcune battute di Sinisa Mihajlovic, ‘questo avrà 90 anni’ oppure ‘tutto tatuato, ha pure una birra’ e qualche risata all’interno del mezzo della squadra, episodi che hanno fatto risentire qualche tifoso presente ieri sera all’adunata. Per stemperare gli animi e ringraziare il tifo che con il freddo si è speso per sostenere la squadra, è arrivata una nota ufficiale rossoblù che riportiamo integralmente.

‘Il Bologna Fc 1909 ringrazia ancora una volta i tantissimi tifosi che ieri sera hanno accolto il pullman della squadra all’esterno dello stadio Dall’Ara prima della partita contro il Benevento – si legge – È stata l’ennesima dimostrazione di affetto per i nostri colori: una manifestazione di cui abbiamo immediatamente condiviso le immagini sui nostri canali ufficiali e sul maxischermo dello stadio sia durante il riscaldamento sia all’ingresso in campo delle squadre, proprio perché il messaggio di incitamento arrivasse ancora più forte ai giocatori.

Ci dispiace molto che alcune frasi contenute in un altro video girato sul pullman e non destinato alla pubblicazione, dette scherzosamente e senza alcuna intenzione offensiva anche per stemperare la tensione del prepartita, abbiano suscitato il risentimento di molti tifosi. Ci teniamo quindi a ribadire la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno sfidato freddo e neve per venire ad incitare la squadra senza nemmeno poter assistere alla partita’.