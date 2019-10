Non solo tattica, ecco come Sinisa motiva la squadra: con i film

Sinisa Mihajovic ha dato una nuova vita al Bologna. Da quando è arrivato il mondo è cambiato, la squadra gioca, ha una diversa mentalità, non ha paura di niente e nessuno, ma soprattutto ha una straordinaria capacità di reagire.

La chiave di questo nuovo corso non è solo tecnico-tattico. C’è la mente dei giocatori a monte di tutto questo, un organo che Mihajlovic stimola non solo con le sue parole ma anche grazie all’utilizzo dei film. Come riporta Gazzetta, già l’anno scorso a Casteldebole c’erano state diverse proiezioni per la squadra: la prima di ‘Alexander’, la seconda de ‘Il volo della Fenice’. Ma il cinema Bologna non ha chiuso i battenti, anzi. In queste settimane altre due pellicole sono state ‘proiettate’. Si tratta della ‘Leggenda di Begger Vance’, film del 2000 con Will Smith – una sorta di angelo custode – e Matt Damon – golfista in cerca rilancio – e del film di Gabriele Muccino ‘La ricerca della felicita’, sempre con Will Smith, stavolta nei panni di un americano rimasto senza lavoro e con la necessità di ricominciare a vivere.