Non solo Sinisa, anche lo staff dirigenziale verso la riconferma

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Joey Saputo sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto non solo a Sinisa Mihaijlovic, ma anche a tutto lo staff dirigenziale.

Negli ultimi mesi infatti la crescita dei rossoblu è apparsa non indifferente non solo dal punto di vista prettamente calcistico ma anche dal punto di vista economico finanziario.

Una giusta programmazione ed un occhio attento ai giovani hanno riportato il Bologna a lottare per grandi traguardi come quello dell’Europa League.

L’obiettivo del presidente rossoblu sembra quindi quello di voler confermare ancora per diversi anni lo staff dirigenziale per mantenere una linea coerente con quanto di buono fatto fin’ora.

Fonte: Corriere dello Sport