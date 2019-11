Non più di 100 tifosi con la squadra

Come da previsione, non saranno molti i tifosi rossoblu presenti domani allo stadio San Paolo di Napoli. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport Stadio, non dovrebbe superare l’ordine delle centinaia il numero di supporter del Bologna in Campania.

Sicuramente l’orario dell’incontro (ore 18) non ha incentivato la mobilitazione di tifosi verso la città Partenopea. Il ritorno dei tifosi infatti è previsto per le tre-quattro di mattina di lunedì. Orario proibitivo per chi il mattino dovrà poi dirigersi a lavorare. Uno sforzo notevole quello dei tifosi rossoblu che saranno presenti allo stadio durante la partita.