No vax in Serie A, sono solo il 2%

I dati sui calciatori vaccinati in serie A

Ben il 98% dei giocatori si è regolarmente vaccinato contro il Covid-19 rispetto per esempio al solo 50% in Premier League. Il quotidiano riporta come in quel 2% ci siano soprattutto giocatori stranieri, in primo luogo africani oppure provenienti dal Nord Europa. Difficilmente questo dato cambierà, con 7 club che hanno comunicato di essere vaccinati al 100%.