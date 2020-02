Niente Roma per Poli: due i possibili sostituti

Dopo la vittoria casalinga sul Brescia, il Bologna guarda già avanti: venerdì sera c’è infatti l’anticipo della 4^ giornata del girone di ritorno, in programma a Roma contro i giallorossi. Dopo l’emergenza difesa, Mihajlovic dovrà fare i conti anche con qualche assenza di troppo a centrocampo. All’Olimpico sarà infatti assente Andrea Poli: il neo capitano del Bologna era diffidato, e l’ammonizione rimediata contro le rondinelle lo ha costretto alla squalifica.

Rimane dunque un posto vuoto in mediana al fianco di Schouten, che al momento è intoccabile. Nella conferenza postpartita De Leo ha ammesso che sarà quasi impossibile recuperare Medel per la sfida, e quindi le alternative si riducono ancora di più. Mihajlovic dovrà decidere tra Dominguez e Svanberg. L’argentino è appena arrivato, ma dopo due panchina consecutive per 90′ scalpita; lo svedese ha avuto un drastico calo negli ultimi mesi, e nel 2020 ha giocato solo 13′.