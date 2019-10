Niente Nazionale per Orsolini

Dopo questo weekend, il campionato di Serie A si fermerà per la seconda volta stagionale. Tornano in campo infatti le nazionali, che nei prossimi giorni si giocheranno le rispettive competizioni. Ci sarà spazio anche per l’Italia, impegnata nelle qualificazioni ad Euro 2020. A punteggio pieno, la squadra di Mancini ha bisogno solo di 3 punti per ottenere l’aritmetico accesso ai gironi con grande anticipo: gli azzurri affronteranno a Roma la Grecia il 12 ottobre, mentre saranno in Liechtenstein il 15.

Anche per queste due partite, però, il ct della nazionale ha deciso di lasciare fuori Riccardo Orsolini. Il numero 7 del Bologna aveva iniziato molto bene la stagione, e in tanti parlavano già di un suo possibile approdo nella selezione maggiore. Tuttavia, il classe 1997 è leggermente sceso di rendimento nelle ultime settimane, e l’allenatore ha deciso ancora una volta di fare a meno di lui: il ragazzo ha probabilmente pagato le gare contro Genoa e Udinese, in cui è apparso decisamente sottotono. Sembra però solo una questione di tempo per “Orso”: l’Italia conquisterà a breve la qualificazione, e a novembre potrebbe finalmente arrivare la tanto attesa convocazione.

Fonte Gazzetta dello Sport.