Niente International Champions Cup 2020: spazio ai campionati

Ormai è chiaro, i campionati sono la priorità. Dopo ovviamente alla salute di tutti. Le massime istituzioni calcistiche hanno infatti rinviato Europei e Coppa America, a cui si aggiunge anche l’Olimpiade di Tokyo, per far spazio ai tornei nazionali. Le stesse coppe europee aspettano di capire quando potersi inserire in base al calendario dei campionati.

Ma non è finita qui. Per lasciar spazio a Serie A, Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1, è appena stata annullata anche l’International Champions Cup 2020. Il consueto torneo amichevole estivo che da 7 anni si svolge in Asia e negli Stati Uniti tra luglio e agosto non si svolgerà, come comunicato dal CEO Daniel Sillman, che ha dato appuntamento a tutti al 2021.

Fonte: “Tuttomercatoweb”